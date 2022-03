Gran Turismo 7: come accumulare velocemente Crediti

Se avete iniziato a giocare a Gran Turismo 7, disponibile da oggi su PlayStation 4 e PlayStation 5, è molto probabile che siate alla ricerca di maggiori dettagli su come fare per accumulare nel modo più veloce possibile i Crediti, la valuta più importante del titolo Poliphony Digital.

Cosa sono i Crediti di Gran Turismo 7?

L'esclusiva PlayStation ad opera del team guidato da Kazunori Yamauchi permette ai giocatori di ottenere una valuta di gioco molto importante ai fini dell'economia di gioco, poiché è grazie ad essa che si possono acquistare veicoli ed elementi per la personalizzazione estetica e meccanica delle auto nel vostro garage.

Come si ottengono Crediti in Gran Turismo 7

Ecco di seguito tutte le fonti di Crediti:

Completamento delle gare raggiungendo il podio

Atteggiamento corretto durante le corse

Ruota della fortuna

Microtransazioni

Dal momento che i biglietti per accedere alla ruota della fortuna non si possono ottenere in quantità e non garantiscono Crediti, il metodo più rapido per accumulare questa risorsa in Gran Turismo 7 è quello di gareggiare raggiungendo non solo la prima posizione, ma anche evitando qualsiasi tipo di contatto con gli altri veicoli in gara. Il gioco ricompensa il giocatore con un quantitativo di Crediti rapportato alla posizione raggiunta in gara e garantisce anche un premio extra quando si evita qualsiasi tipo di atteggiamento scorretto, conducendo una gara in maniera 'pulita'.

La soluzione più estrema è quella di ricorrere agli acquisti in game, dal momento che sul PlayStation Store sono in vendita i seguenti pacchetti di Crediti per Gran Turismo 7:

100.000 Crediti - 2,49 euro

250.000 Crediti - 4,99 euro

750.000 Crediti - 9,99 euro

2.000.000 Crediti - 19,99 euro

In attesa di proporvi altre guide sulla nuova esclusiva Sony, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la recensione di Gran Turismo 7.