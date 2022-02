Gran Turismo 7: ecco come funziona la nuova modalità GT Café

Durante la presentazione di Gran Turismo 7 a cui abbiamo recentemente assistito, abbiamo appreso tante nuove informazioni sul nuovo "Real Driving Simulator" di Polyphony Digital, comprese quelle legate alla nuova modalità GT Café.

Accedendo alla modalità GT Café ci accomoderemo in un lussuoso locale virtuale dove sarà possibile ordinare fino a 30 menù, ognuno dedicato a una serie di automobili iconiche e ricco di specifiche richieste di completamento (saranno incluse gare e varie competizioni). Collezionando i veicoli, sbloccherete mano a mano numerose ricompense.

In questo elegante contesto, il proprietario del cafè si avvicinerà a noi per parlarci della storia delle auto prese in esame, ed addirittura potranno intervenire anche i veri designer e ingegneri a cui dobbiamo i più grandi gioielli dell'automobilismo, e che ci sveleranno segreti e ricordi dei loro precedenti lavori nel settore.

Si tratta di un modo di approfondire ed omaggiare il mondo delle quattro ruote che sicuramente saprà distinguere Gran Turismo 7 ed il servizio che offrirà agli appassionati del settore su PS5 e PS4. Con la presenza di un corredo fotografico, e supportata dal ritorno delle sezioni museali dedicate ai brand automobilistici, questa modalità potrebbe aggiungere un apporto inaspettato al pacchetto contenutistico del racing game.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà pubblicato il 4 marzo su PlayStation 5 e PlayStation 4. Per scoprire tutto sulla nuova incarnazione del celebre franchise di Sony e Polyphony vi riamndiamo alla nostra Anteprima di Gran Turismo 7.