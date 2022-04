Gran Turismo 7: come sbloccare e utilizzare il Nitro

Gran Turismo 7 concede ai giocatori non solo una vasta selezione di bolidi con cui gareggiare, ma anche un'elevata possibilità di personalizzazione per le proprie auto. Tra le opzioni a disposizione per gli utenti c'è anche il celebre Nitro: ecco come utilizzarlo.

Per accedere a questo boost della velocità è necessario rispettare alcuni parametri, tra cui l'aver sbloccato la possibilità di modificare i veicoli e aver raggiunto il rango 7 da collezionista. Il Nitro si trova nella sezione 'Estrema' del negozio di personalizzazione, dove è possibile acquistarlo e aggiungerlo ad una della auto in dotazione. E' importante sapere che non si tratta di uno scambio universale, dunque sarà obbligatorio comprarlo per ogni singolo bolide che si desidera potenziare.



E' possibile usare il Nitro in gara in qualsiasi momento premendo il tasto assegnatogli dalle impostazioni. Si tratta, ovviamente, di un rapido aumento della velocità che però rende più difficoltosa la manovrabilità del veicolo: usatelo quindi con accortezza nei rettilinei o quando pensate di avere il totale controllo della vostra macchina.

Quale sarà la strada della saga di Polyphony Digital? Kazunori Yamauchi e Hermen Hulst hanno parlato del futuro di Gran Turismo, ma non ci sono al momento dettagli più chiari sui progetti in cantiere. Per quanto riguarda invece l'ultimo capitolo, ecco cosa aggiunge la patch 1.13 di Gran Turismo 7.