Gran Turismo 7 guida: come avviare e usare il Photo Mode

Tra i tanti contenuti proposti dal nuovo racing game di Polyphony Digital, troviamo presente all'appello anche la ricca Modalità Fotografica di Gran Turismo 7.

Attivare quest'ultima è molto semplice. Dopo aver partecipato ad una qualsiasi competizione in Gran Turismo 7, dovrete accedere alla funzione Replay della vostra corsa. Mentre visionate il filmato, basterà premere il tasto "Opzioni" per mettere in pausa la schermata, così da potervi dedicare alla realizzazione dello scatto perfetto tramite la dicitura "Race Photo". A questo punto, sarà possibile agire su molteplici parametri, per modificare - ad esempio - l'angolazione della videocamera, il posizionamento del veicolo, o introdurre particolari effetti scenici. I più esperti potranno inoltre dilettarsi con la modifica manuale di parametri più tecnici, come apertura dell'obiettivo, esposizione e molto altro ancora.



Da segnalare poi la funzione "Scapes", con quest'ultima che consente di immortalare le proprie quattro ruote preferite all'interno di panorami suggestivi e location dal grande fascino. Accendendo alla sezione dedicata della Photo Mode, i giocatori possono selezionare una delle auto in proprio possesso e collocarla in diverse aree del mondo realmente esistenti. Le opzioni sono davvero moltissime, con al momento oltre 2.500 località incluse. Possiamo ad esempio portare i nostri bolidi nella città giapponese di Kyoto, nella Patagonia argentina, tra le foreste del Madagascar, o, ancora, nel cuore dei delicati scenari urbani di Copenaghen.

Con il racing game Sony già disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, torneremo presto a parlare della Photo Mode del titolo, grazie ad un appuntamento Twitch dedicato a Gran Turismo 7 e Virtual Photography, in compagnia della Redazione e di Davide Di Tria.