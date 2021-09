Gran Turismo 7: confermato l'upgrade a pagamento da PS4 a PS5 per la Standard Edition

Il presidente Jim Ryan lo aveva anticipato all'inizio di settembre, e così è stato: gli acquirenti della versione Standard per PlayStation 4 di Gran Turismo 7 non potranno ottenere l'upgrade per PS5 gratuitamente.

Quest'oggi, Sony ha svelato le differenti edizioni e i bonus preordine per Gran Turismo 7, che arriverà su PlayStation 4 e PS5 il 4 marzo 2022. I giocatori potranno scegliere tra l'edizione Standard retail, l'edizione Standard digitale, la 25th Anniversary Edition fisica e la 25th Anniversary Digital Deluxe Edition. Il pre-ordine di una qualsiasi delle edizioni garantirà dei bonus sotto forma di una Toyota Castrol TOM’S Supra, una Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth), una Porsche 917 Living Legend e ben 100.000 crediti di gioco.

Scorrendo la lista dei contenuti di tutte le edizioni di Gran Turismo 7, apprendiamo che solamente gli acquirenti delle 25th Anniversary Edition potranno ottenere entrambe le versioni per PS4 e PlayStation 5 comprese nel prezzo. Coloro che opteranno per l'edizione Standard per PS4, dovranno sborsare 9,99 euro per ricevere l'upgrade grafico next-gen per PlayStation 5.

Il medesimo piano di aggiornamento è stato già adottato per Ghost of Tsushima Director's Cut e, inizialmente, per Horizon Forbidden West. Dopo le lamentele dei giocatori, che hanno fatto notare un'incongruenza con le dichiarazioni di Jim Ryan di un anno fa, Sony ha reso gratuito l'upgrade da PS4 a PS5 per la nuova avventura di Aloy. Il provvedimento, in ogni caso, non si estenderà né a Gran Turismo 7, né tantomeno a God of War Ragnarok, che pure richiederà una somma di 9,99 euro per essere aggiornato da PS4 a PS5.