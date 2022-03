Gran Turismo 7 conquista il Giappone ma Triangle Strategy è primo, flop Babylon's Fall

La classifica giapponese che va da 28 febbraio al 6 marzo fornisce tanti spunti di discussione, tanti i titoli che hanno fatto capolino nei negozi anche se non tutti hanno raggiunto i risultati sperati.

Gran Turismo 7 ha venduto oltre 139.000 copie al lancio, 73.399 su PS5 e 64.565 su PS4, al primo posto della classifica troviamo però Triangle Strategy con 86.000 pezzi. Sebbene il venduto totale di Gran Turismo 7 sia quindi superiore, la presenza delle due versioni diluisce le vendite e relega il gioco di Polyphony Digital in seconda e terza posizione. Babylon's Fall e Doraemon Nobita's Little Star Wars 2021 non conquistano il pubblico, quest'ultimo ha piazzato poco meno di 2.000 copie mentre il gioco di PlatinumGames ha venduto circa 5.000 copie.

[NSW] Triangle Strategy (Square Enix, 03/04/22) – 86,298 [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 73,399 [PS4] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) – 64,565 [PS4] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 55,310 (243,800) [NSW] Pokemon Legends: Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 50,481 (2,120,030) [PS5] Elden Ring (FromSoftware, 02/25/22) – 14,746 (104,763) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 14,339 (4,470,426) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,399 (4,794,715) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 9,957 (895,966) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,474 (2,542,200) [NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6,731 (7,203,043) [PS4] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 5,800 (65,744) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5,562 (3,092,632) [NSW] Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 5,553 (2,612,927) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,515 (1,970,046) [NSW] Pokemon Diamante e Perla – 4,533 (2,519,942) [NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4,466 (940,834) [NSW] Touken Ranbu Warriors (DMM Games, 02/17/22) – 4,375 (127,265) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 3,822 (4,042,655) [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 3,275 (4,319,796) [NSW] Big Brain Academy Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 3,128 (259,720) [NSW] Atelier Sophie 2 (Koei Tecmo Games, 02/24/22) – 2,910 (21,822) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 2,896 (1,027,366) [PS4] Babylon's Fall (Square Enix, 03/03/22) – 2,885 [PS5] Horizon Forbidden West (SIE, 02/18/22) – 2,661 (51,023) [PS4] Atelier Sophie 2 Koei Tecmo Games, 02/24/22) – 2,296 (24,400) [PS5] Babylon's Fall (Square Enix, 03/03/22) – 2,224 [NSW] New Super Mario Bros U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,093 (1,165,490) [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 1,967 (243,764) [NSW] Doraemon Nobita’s Little Star Wars 2021 (FuRyu, 03/04/22) – 1,965

Sul fronte hardware, domina la famiglia Switch con Switch OLED a quota 55.000 unità e Switch a 26.000 pezzi distribuiti. A seguire PS5 con 22.550 unità e Switch Lite con poco più di 15.000 console, in chiusura Nintendo 2DS e 2DS XL con 511 console e PS4 con 11 pezzi venduti. Xbox Series X ha venduto 748 pezzi mentre Xbox Series S si ferma a quota 573.