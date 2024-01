Gran Turismo 7 continua a espandersi: tante novità in arrivo con il primo update del 2024

Galvanizzati dalla calorosa accoglienza per l'enorme update Spec 2 di Gran Turismo 7, i ragazzi di Polyphony Digital inaugurano il nuovo anno con un aggiornamento gratuito che promette di ampliare ulteriormente il perimetro ludico e contenutistico del Real Driving Simulator su PS4 e PS5.

In rollout dalle ore 07:00 italiane di domani, giovedì 25 gennaio, l'Update 1.42 di Gran Turismo 7 si premurerà di espandere il già enorme garage del simulatore automobilistico di Sony per fare spazio a tre auto speciali.

Le protagoniste indiscusse del nuovo aggiornamento saranno infatti il prototipo BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo ispirato dal celebre orologio BVLGARI Aluminium del 1998, la coupé sportiva Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo caratterizzata dalla nuova fascia frontale sportiva di Genesis e il fuoristrada Suzuki Jimny XC ’18, la quarta generazione dello storico 4WD cross country prodotto da Suzuki sin dal 1970.

Con l'Update 1.42 di GT7 assisteremo anche all'introduzione dei Menu Extra 'Nissan da Competizione' (dal Livello Collezionista 46) e 'Dodge' (dal Livello Collezionista 32), oltre alla Coppa Jimny aggiunta ai Circuiti Mondiali insieme alle nuove gare del Trofeo Vision Gran Turismo per 2 tracciati. Gli appassionati della Photo Mode di Gran Turismo 7 saranno poi felici di sapere che la sezione Scapes verrà ampliata con l'Area di Servizio e l'aggiunta della funzione per ruotare la fotocamera in verticale.

Se invece volete fare un tuffo nel passato della serie, qui trovate un nostro speciale sulle 10 auto storiche di Gran Turismo, 25 anni di miti e leggende.