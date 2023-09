Gran Turismo 7 continua a evolversi: tutte le novità dell'Update 1.38

Il già enorme garage di Gran Turismo 7 si espande ulteriormente con l'Update 1.38, un aggiornamento gratuito che consente ai ragazzi di Polyphony Digital di arricchire ulteriormente l'offerta ludica e contenutistica del simulatore automobilistico in esclusiva PlayStation.

Come da tradizione per il team al seguito di Kazunori Yamauchi, il nuovo aggiornamento di GT7 si premura di ampliare il perimetro del Real Driving Simulator grazie all'aggiunta di ulteriori bolidi da utilizzare nelle principali modalità in singolo e in rete.

Il piatto forte dell'Update 1.38 è rappresentato dall'introduzione della Honda Civic RCR Garage, un modello costruito da Phil Robles e vincitore del Gran Turismo Award al SEMA disputatosi nel 2017. Sempre all'interno dell'ultimo aggiornamento trovano spazio il modello più attuale della linea di Honda Civic Type R e la Mazda3 GR4, una berlina che detiene il record per la sua categoria nello storico tracciato del Nurburgring.

L'update introduce anche due menu aggiuntivi per le vetture GR (dal Livello 39 in poi) e per le supercar Porsche (a partire dal Livello 42), oltre a 29 scorci inediti di Nissan da utilizzare per scattare foto nella modalità Scapes. Il rollout dell'aggiornamento che porterà Gran Turismo 7 alla versione 1.38 partirà ufficialmente alle ore 08:00 italiane di domani, giovedì 28 settembre, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro articolo di approfondimento sull'IA Sophy di Gran Turismo che cambia tutto.