Gran Turismo 7 continua a evolversi: riconoscete le nuove auto dell'update di fine maggio?

Mentre Sony scalda i motori in vista dell'ormai annunciato PlayStation Showcase del 24 maggio, Kazunori Yamauchi riguadagna i social per solleticare la curiosità degli appassionati di Gran Turismo 7 con l'immagine teaser delle auto protagoniste del prossimo update.

Il boss di Polyphony Digital preannuncia l'arrivo di un nuovo aggiornamento gratuito di GT7 nel corso della prossima settimana condividendo su Twitter l'immancabile immagine con la sagoma in chiaroscuro dei bolidi che entreranno presto a far parte del già enorme roster di Gran Turismo 7.

Il teaser di Yamauchi, come da tradizione, sta alimentando le ipotesi più disparate, con tanti fan che partecipano alla 'caccia all'auto': nel momento in cui scriviamo, la teoria più accreditata sembra essere quella dei giornalisti di Traxion.com. A loro giudizio, dietro all'immagine in chiaroscuro si celerebbe la carrozzeria della Nissan Skyline R32 GT-R Nismo e di due auto che hanno fatto la storia delle quattroruote, ossia l'Alfa Romeo Giulia Sprint GT del 1960 e la Ford Maverick Greening Auto Company del 1971.

L'aggiornamento in questione, presumibilmente, dovrebbe portare in dote anche delle aggiunte contenutistiche per i tracciati e gli scenari Scapes per la modalità Foto. Staremo a vedere. Intanto, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Gran Turismo 7.