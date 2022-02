Gran Turismo 7 corre al ritmo di Find Your Line: svelati i brani della Colonna Sonora

Non bastassero le emozioni offerteci con le novità dallo State of Play di Gran Turismo 7, Polyphony Digital e Sony riguadagnano le pagine del PS Blog per annunciare Find Your Line, l'album realizzato in collaborazione con Columbia Records per la Colonna Sonora del prossimo Real Driving Simulator in arrivo su PS4 e PS5.

L'album Find Your Line spazia tra diversi generi musicali per aderire alla caleidoscopica offerta ludica e contenutistica del nuovo kolossal racing firmato da Kazunori Yamauchi. Un esempio in tal senso ci viene offerto dal nuovo video gameplay di GT7 accompagnato da Moon Over the Castle, la versione riadattata dai Bring Me The Horizon del grande classico della serie composto da Masahiro Ando.

Il brano in questione, ovviamente, farà parte della Colonna Sonora ufficiale e verrà integrato nella modalità My Replay che sincronizzerà la videocamera al ritmo della musica, creando così delle sequenze speciali e personalizzate per ciascuna canzone.

Fanatix: Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil TJay

Bring Me the Horizon: Moon Over the Castle

Major Lazer: I Don’t Care feat. Lous and the Yakuza

Nothing but Thieves: Life’s Coming in Slow

Kim Dracula: Unstoppable

Rosalía: Bizcochito

Disciples: Squad feat. GoldLink

London Grammar: Baby It’s You (George FitzGerald Remix)

Jawsh685: Drift

L'album digitale Find Your Line rientra tra i bonus offerti dalla versione fisica di Gran Turismo 7 - 25th Anniversary Edition e dalla 25th Anniversary Deluxe Edition, entrambe disponibili insieme a tutte le altre edizioni di GT7 a partire dal 4 marzo 2022 su PS4 e PlayStation 5. Per un approfondimento ulteriore, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Gran Turismo 7 e le passioni di Yamauchi per IA, automotive e circuiti.