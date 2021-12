Gran Turismo 7 corre verso il traguardo: tutto quello che sappiamo sul gioco PS4 e PS5

L'attesa è stata lunga, ma il traguardo si fa sempre più vicino: Gran Turismo 7, il nuovo episodio della serie di Kazunori Yamauchi che da anni rincorre il realismo più assoluto, verrà lanciato su PlayStation 4 e PS5 e il 4 marzo 2021. Nell'attesa, abbiamo ripassato tutto ciò che sappiamo.

Come rivelato da Polyphony Digital, Gran Turismo 7 offrirà il maggior numero di opzioni per il tuning nella storia dell'intero franchise con l'obiettivo di enfatizzare le opportunità di customizzazione. Secondo alcune indiscrezioni, conterrà fino a 600 oggetti aerodinamici e 130 tipologie di ruote. Il garage, dal canto suo, potrà ospitare fino a 1000 autovetture, più del doppio delle oltre 400 che dovrebbero essere disponibili al day-one. In questo modo, i piloti virtuali potranno conservare più versioni di una stessa automobile.

I tracciati, tra i quali figurano classici come Deep Forest Speedway e il Circuito di Tsukuba, saranno valorizzati da un sistema di meteo dinamico che li renderà estremamente realistici, specialmente su PlayStation 5 con il 4K, i 60fps e l'HDR. Bellezza visiva che aumenterà a dismisura in Scapes, modalità fotografica dotata di ray tracing. Trovate questi e molti altri dettagli nella Video Anteprima allegata in apertura di notizia e nella nostra Anteprima di Gran Turismo 7.