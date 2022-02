Gran Turismo 7: cos'è e come funziona la modalità Music Rally?

Gran Turismo 7 è in arrivo il 4 marzo 2022 su PlayStation 5 e PS4, e promette di offrire tantissimi contenuti ai fan, tra centinaia di auto da guidare e nuove modalità di gioco. Tra l'offerta ludica del titolo firmato Polyphony Digital, spicca inoltre la particolare Music Rally.

Ma in cosa consiste e come funziona la modalità Music Rally di Gran Turismo 7? Come spiegato anche nella nostra anteprima di Gran Turismo 7, questa opzione di gioco fonde gare e musica in un'unica entità, offrendo un approccio ludico a suo modo unico ed originale all'interno del longevo franchise in forza a Sony. I giocatori selezioneranno un brano da ascoltare in sottofondo durante la corsa, ma dovranno completare quest'ultima tenendo conto del ritmo della canzone scelta.

In queste particolari competizioni, dai toni comunque molto più rilassati rispetto alle modalità di gioco principali, lo scopo è ascoltare per intero il brano facendo attenzione a non far scendere a zero un indicatore di "beat" che si ricaricherà ad ogni checkpoint raggiunto. Il numero di "beat" a disposizione è strettamente collegato alla canzone selezionata, offrendo di conseguenza difficoltà variabili a seconda della scelta compiuta all'inizio della partita.

Parlando appunto di musica, sono stati svelati i brani della colonna sonora di Gran Turismo 7, che vede la partecipazione di artisti quali Bring Me The Horizon, Rosalìa e Fanatix.