Gran Turismo 7: cosa cambia tra PS5 e PS4?

Gran Turismo 7 riporterà in scena la serie principale dell'iconico simulatore di guida dopo diversi anni di assenza, non contando la parentesi GT Sport su PS4. Il nuovo episodio della serie firmata Polyphony Digital sarà disponibile su PlayStation 5 e PS4 dal 4 marzo 2022.

Trattandosi di un progetto dalla natura cross-gen, viene spontaneo chiedersi cosa cambia tra le edizioni PS5 e PS4 di Gran Turismo 7. In termini di contenuti, non ci saranno particolari sorprese: sia su next-gen che su old-gen il titolo di corse offrirà gli stessi contenuti e modalità, con il medesimo numero di tracciati e macchine disponibili senza alcuna omissione a vantaggio di una o l'altra edizione. A questo punto, quindi, le differenze saranno prevalentemente tecniche.

Kazunori Yamauchi, creatore della serie, conferma che la versione PS5 godrà di tempi di caricamento molto più rapidi. Ufficiale inoltre che Gran Turismo 7 avrà il ray tracing in game, oltre a due modalità grafiche: una di queste punterà sui 60fps stabili, mentre l'altra sarà ferma sui 30fps ma abiliterà, per l'appunto, il Ray Tracing. Su PS5 è assicurato il supporto a tutte le caratteristiche del DualSense, oltre all'Audio 3D, garantendo quindi un'esperienza puramente next-gen sul fronte visivo grazie anche a textures più dettagliate rispetto alla controparte PS4. Quest'ultima, comunque, sfrutterà al massimo le capacità tecniche della vecchia console Sony, pur senza godere dei vantaggi esclusivi della nuova piattaforma ed il suo controller.

