Gran Turismo 7, cosa rende speciale la versione PS5? Parla Yamauchi

Sony e Polyphony Digital appagano la curiosità di tutti i giocatori in trepidante attesa di Gran Turismo 7 pubblicando un nuovo video dietro le quinte che punta i riflettori sulle funzionalità rese possibili dalla hardware di nuova generazione di PlayStation 5.

Il papà di Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, è intervenuto per spiegare che "le performance di PlayStation 5 hanno permesso agli sviluppatori di raggiungere per la prima volta degli obiettivi che hanno inseguito nel corso di tutti gli episodi della serie". Nello specifico, Yamauchi ritiene di aver finalmente ottenuto "un livello di realismo tangibile" grazie all'utilizzo del Feedback Aptico e dei Grilletti Adattivi, che tra le altre cose hanno permesso di ricreare fedelmente le sensazioni derivanti dalla frenata.

Il realismo offerto da Gran Turismo 7 sarà anche visivo. Grazie all'implementazione del ray tracing nella modalità Scapes, i piloti virtuali potranno scattare delle fotografie realistiche dei propri bolidi, i quali non avranno il solito look da computer grafica. L'ultima parte del video pone invece l'accento sul supporto del 4K HDR a 60fps, che appagherà tanto gli occhi quanto i polpastrelli.

Ascoltate anche voi Kazunori Yamauchi nel filmato allegato in cima a questa notizia. Gran Turismo 7, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 5 e PS4 il 4 marzo 2021. Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata anche al video gameplay nello storico tracciato di Deep Forest Speedway.