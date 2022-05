Gran Turismo 7: quanti Crediti servono per comprare tutte le auto? Tanti, davvero tanti

Adesso che ogni auto ha fatto la sua apparizione nei differenti concessionari di Gran Turismo 7, i ragazzi GT Planet hanno potuto calcolare l'ammontare dei Crediti necessario ad acquistarle tutte quante.

Come facilmente immaginabile, servono parecchi soldi virtuali per comprare ognuna delle automobili incluse in Gran Turismo 7, per l'esattezza ben 430 milioni di Crediti. Ad oggi nel gioco di Polyphony Digital figurano 427 automobili, un totale che è stato raggiunto lo scorso mese di aprile con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.13, che ha aggiunto i primi contenuti post-lancio sotto forma di una Subaru BRZ GT300 '21, una Subaru BRZ S '21 e una Suzuki Cappuccino (EA11R) '91.

Di queste 427 vetture, poco meno di 300 sono acquistabili in ogni momento presso Brand Central, alle quali va ad aggiungersi un'altra decina ottenibile solo su invito. Dei bolidi rimanenti, 68 appaiono esclusivamente presso il rivenditore di Auto Usate, assieme ad altre 40 vetture di Brand Central a prezzo scontato, in un ciclo apparentemente casuale che mostra solamente un massimo di 30 unità per volta. Infine, ci sono le 62 costosissime e rarissime automobili di Hagerty Collection, che pure sono soggette ad un ciclo per il quale vengono mostrate solamente un massimo di 10 unità in contemporanea. Sono serviti circa due mesi affinché ogni auto venisse messa in vendita presso i concessionari, per questo motivo il totale di 430 milioni di crediti è stato calcolato solo adesso. L'ultima a fare la sua comparsa è stata, lo scorso 5 maggio, la McLaren F1 GTR, vincitrice di una Le Mans.

Secondo i calcoli di GT Planet, nonostante numericamente parlando rappresenti il 70% del totale, la selezione di Brand Central ha un valore monetario complessivo di "soli" 157 milioni di crediti (mediamente 530 mila crediti a vettura), ossia poco più di un terzo del totale. Le 62 auto di Hagerty, invece, valgono complessivamente 262 milioni di crediti. Il pezzo più pregiato è la Lamborghini Veneno da 3,64 milioni di Crediti.

Chiaramente, nessuno vi obbliga ad acquistarle tutte, d'altronde non è neppure lo scopo ultimo del gioco. Abbiamo solo fornito delle statistiche che crediamo possano risultare interessanti per tutti i giocatori di Gran Turismo 7.