Gran Turismo 7 ha una data di lancio su PS5 e PS4: il trailer del PlayStation Showcase

Nel corso del PlayStation Showcase non poteva mancare il nuovo appuntamento con Gran Turismo 7, l'attesissimo nuovo capitolo della storica serie automobilistica curata da Polyphony Digital e Kazunoari Yamauchi.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima torna a presentare in un'unica occasione tutti i principali aspetti della produzione, e sembra volersi focalizzare in particolar modo sulla modalità single player, cruciale nelle dinamiche di questo nuovo episodio. Non mancano alcune fugaci sezioni di gameplay ed un approfondimento sulla personalizzazione con cui potremo caratterizzare i bolidi parcheggiati nel nostro garage, ed ovviamente viene riservato ampio spazio ai menu in-game come al solito maniacalmente curati dal punto di vista estetico. Polyphony Digital ha inoltre voluto celebrare la storia della serie con dei chiari riferimenti ad alcuni dei capitoli di maggior successo, tra cui il primo episodio e Gran Turismo 4.

Dulcis in fundo, la casa di sviluppo giapponese ha finalmente annunciato una data di lancio defintiiva per il suo titolo. Come potete osservare al termine del trailer, Gran Turismo 7 sarà disponibile nei formati PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 4 marzo del 2022. In attesa che Polyphony Digital e Kazunori Yamauchi tornino ufficialmente sulle scene, vi invitiamo a ripercorrere l'intera evoluzione della serie di Gran Turismo.