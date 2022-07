Gran Turismo 7 e Dior, la collaborazione che non vi aspettavate: tuta e auto esclusive

Durante il World Series Showdown, che si sta svolgendo in quel di Salzburg, in Austria, è stato effettuato un annuncio che probabilmente nessuno s'aspettava: una collaborazione tra Gran Turismo e Dior.

Come parte di questa collaborazione, Gran Turismo 7 riceverà dei nuovi equipaggiamenti marchiati Dior per l'avatar dei giocatori, oltre ad una nuova auto vintage, la De Tomaso Mangusta, appositamente progettata dal Fashion Designer e Artistic Director della collezione per uomo di Dior, l'inglese Kim Jones. Questa collezione sancirà il debutto assoluto della maison francese in un ambiente virtuale.

La racing gear collection consterà di una tuta da corsa gialla e grigia con dei guanti in pendant, una reinterpretazione delle scarpe della linea diorizon, e un casco blu e grigio. Nel design sarà incorporato il numero 47, un tributo allo show inaugurale che Christian Dior ha tenuto nel 1947, dando il via alla storia di successo del proprio marchio.

Tutti questi oggetti, inclusa l'edizione speciale della De Tomaso Mangusta, saranno disponibili a partire dal 25 agosto. Nell'attesa, godetevi il trailer in apertura di notizia. Nel caso ve lo foste perso, vi ricordiamo che questa settimana è stato pubblicato l'aggiornamento 1.19 di Gran Turismo 7, il quale ha aggiunto tre nuove auto - Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 ’84, Maserati A6GCS/53 Spyder ’54, Porsche 918 Spyder ’13.