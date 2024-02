Gran Turismo 7, disponibile l'update di febbraio: nuove auto e tante altre novità

Come promesso da Polyphony Digital, Gran Turismo 7 si aggiorna nuovamente con l'update di fine febbraio. Il "Real Driving Simulator" accoglie in questo modo nuove auto da portare in pista e una serie di attività inedite.

Il filmato di presentazione che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è utile ad illustrarci alcuni dei contenuti che vengono introdotti con l'aggiornamento 1.43, ora disponibile per il download su console PlayStation 5 e PlayStation 4.

Alcuni dei contenuti inclusi in questo aggiornamento includono l'Audi TTS Coupé '09, una coupé sportiva ad alte prestazioni che si è evoluta in modo aggressivo dalla TT di prima generazione; la Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06, l'ultima "Evo" a utilizzare il famoso motore 4G63; e la berlina originale che ha riscontrato un successo globale grazie al suo design utilitario, la Renault R4 GTL '85.

Sarà inoltre aggiunto un menu extra alla sezione Café, ovvero il Menu extra n° 36: "Collezione: Lamborghini" (dal Livello collezionista 43). Saranno introdotti anche i seguenti nuovi eventi alla sezione Circuiti mondiali: Coppa Amatori Classiche Circuito di Tsukuba, Coppa Clubman giapponese 550 WeatherTech Raceway Laguna Seca, e Coppa Clubman Europee 600 Circuito di Suzuka. Potrete infine scattare nuove fotografie nella sezione Scapes con la nuova location "Pirenei".

