Gran Turismo 7, c'è aria di novità: questa settimana arriva un update con 3 auto gratis

Sony PlayStation si prepara a tagliare un traguardo importante con Gran Turismo 7, che sta per superare GT3 A-Spec e diventare l'episodio più remunerativo in USA. Nel fare questo, però, il titolo targato Polyphony Digital accoglierà tanti contenuti nel corso del 2024: è questo, ad esempio, il caso dell'update gratuito della prossima settimana.

Come dichiarato da Kazunori Yamauchi via X, Gran Turismo 7 riceverà un nuovo aggiornamento nei prossimi giorni. Ciò sarà soltanto una piccola parte della continua espansione di Gran Turismo 7 dopo il primo update del 2024, ma saprà comunque divertire i videogiocatori grazie all'ingresso in pista di altre autovetture con cui sfrecciare sul tracciato. Quali saranno quest'ultime? E soprattutto, quante?

Come di consueto, Yamauchi ha allegato al tweet di cui sopra un breve teaser dalla durata di dieci secondi, nel quale si intravedono le silhouette delle autovetture che entreranno a far parte del parco auto del vasto Gran Turismo 7. A seguito del post "incriminato" non sono mancate le previsioni su quali potrebbero essere i veicoli che verranno rilasciati con l'imminente update. È questo, ad esempio, il caso del post di GT |SGP, al cui interno sono presenti tre controparti reali delle possibili autovetture in arrivo. Siete curiosi di provare con mano le novità del prossimo update? Non resta allora che attendere la prossima settimana per poter sfrecciare e dominare in pista con tre nuovi veicoli.