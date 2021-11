Gran Turismo 7: l'editor delle livree al centro del nuovo video con Yamauchi

Nel mentre attendiamo pazientemente il momento del debutto, Sony e Polyphony Digital hanno dedicato un nuovo filmato dedicato a Gran Turismo 7, la nuova incarnazione del "Real Driving Simulator" destinato ad arrivare sulle piattaforme PlayStation.

Il video, a cui potete dare uno sguardo in apertura, è incentrato sull'editor delle livree, con cui i giocatori potranno liberamente personalizzare i propri bolidi. Anche questo nuovo appuntamento con la serie "Dietro le quinte" di Gran Turismo 7 è accompagnato dalle parole del CEO di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi. Il padre della serie riassume brevemente l'importanza storica che le livree hanno ricoperto nel mondo delle competizioni automobilistiche, essendo divenute nel corso degli anni delle vere e proprie icone rimaste impresse nella mente degli appassionati di corse. L'editor di Gran Turismo - continua Yamauchi - è paragonabile ad una tela canvas, uno strumento immediato ed accessibile che i giocatori possono utilizzare per esprimere la propria personalità in pista.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 4 marzo 2022. Una misteriosa Beta del gioco è apparsa sul PS Store, ma sembra non sia rivolta ai giocatori. Per ulteriori approfondimenti sul racing game di Polyphony Digital vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gran Turismo 7.