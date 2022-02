Gran Turismo 7: emozioni senza limiti di velocità nell'adrenalinico spot TV

Nell'attesa delle recensioni di Gran Turismo 7, Sony preme sull'acceleratore dell'hype dei patiti della serie confezionando l'adrenalinico spot TV che accompagnerà il lancio dell nuovo, attesissimo capitolo del simulatore automobilistico targato Polyphony Digital.

Il filmato promozionale realizzato dalla divisione marketing di Sony riassume la caleidoscopica esperienza ludica promessaci dalle fucine digitali dirette da Kazunori Yamauchi. Lo spot ci rituffa così nelle atmosfere ad alto contenuto di ottani del prossimo Real Driving Simulator per calarci nei panni di chi, sfrecciando sui circuiti virtuali di GT7, dovrà cimentarsi nelle gare della Campagna e delle modalità Sport e Arcade per mettere a frutto gli insegnamenti dell'Accademia di Guida.

Nello spot trovano piena rappresentanza anche gli aspetti più "mondani" (ma non meno importanti) del kolossal racing di Polyphony Digital, come il divertimento restituito dalle attività da svolgere per collezionare il maggior numero possibile di auto e la passione profusa da chi, tra una gara e l'altra, si diletterà in elaborazioni meccaniche, customizzazioni estetiche e foto panoramiche.



Il semaforo verde per l'uscita di Gran Turismo 7 scatterà il 4 marzo su PS4 e PlayStation 5. Nel frattempo, date un'occhiata all'ultimo spot TV e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, non prima però di leggere il nostro ultimo speciale su Gran Turismo 7 e le grandi passioni di Yamauchi.