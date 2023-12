Gran Turismo 7, l'enorme update Spec 2 colpisce nel segno: l'entusiasmo di Yamauchi

L'enorme Update 1.40 di Gran Turismo 7 ha comportanto un sensibile aumento nel numero di giocatori attivi. A renderlo noto è lo stesso Kazunori Yamauchi: il boss di Polyphony Digital non nasconde il suo entusiasmo per l'accoglienza ricevuta da Spec 2, l'ultimo grande aggiornamento del Real Driving Simulator.

Interpellato dai giornalisti di OverTake.GG nel corso delle finali delle World Series di Gran Turismo disputatesi a Barcellona, il 'deus ex machina' di Polyphony Digital ha candidamente ammesso di essere elettrizzato dall'accoglienza ricevuta dall'Update 1.40.

"Gran Turismo 7 sta avendo davvero un grande successo, ora che abbiamo così tanti utenti", esclama Yamauchi prima di entrare nel merito delle sue considerazioni sostenendo come "il numero di utenti attivi è raddoppiato da quando abbiamo lanciato l'aggiornamento Spec 2".

Disponibile da inizio novembre su PS4 e PlayStation 5, l'Update 1.40 di GT7 ha portato in dote l'Opening Movie di SPEC II, la versione 2.0 dell'intelligenza artificiale GT Sophy nelle Gare Veloci, degli aggiornamenti estesi per i World Circuits, l'implementazione delle gare locali a schermo condiviso fino a un massimo di 4 giocatori su PS5 e il Paddock nel menu delle gare multiplayer.

L'aggiornamento gratuito di Gran Turismo 7 ha poi introdotto 50 sfide per le Licenze, diverse migliorie e aggiunte per la modalità Foto/Scapes, il circuito invernale Lake Louise con 3 layout e sette vetture inedite. Nei giorni scorsi, Polyphony Digital ha anche provveduto al lancio dell'Update 1.41 di Gran Turismo 7, con ulteriori interventi che contribuiscono a rendere ancora più ricca l'esperienza interattiva da vivere nel simulatore automobilistico in esclusiva PlayStation.