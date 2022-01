Gran Turismo 7 esce il 4 marzo: lo ribadisce il trailer sui benefici del DualSense di PS5

I ragazzi di Polyphony Digital e le alte sfere del team PlayStation rispondono indirettamente ai timori dei fan di Gran Turismo 7 per il rischio rinvio con un video che conferma la commercializzazione del Real Driving Simulator per il 4 marzo 2022 in esclusiva su PS4 e PS5.

Il filmato promozionale confezionato dalla macchina comunicativa di Sony ci reimmerge nelle atmosfere del kolossal racing per offrirci un piccolo ma significativo assaggio dei benefici offerti dall'utilizzo del DualSense di PS5 in Gran Turismo 7.

I possessori della console Sony di ultima generazione potranno sfruttare a proprio vantaggio il controller di PS5 per riprodurre il funzionamento del sistema anti bloccaggio dei freni tramite i trigger adattivi. Il supporto di GT7 alle funzionalità evolute del DualSense non si limiterà alla gestione dell'ABS ma passerà anche per il feedback aptico, con la possibilità di avvertire le singole asperità dell'asfalto o la vibrazione della carrozzeria restituita dallo slittamento in sottosterzo delle ruote anteriori. E questo, per tacere dell'esperienza immersiva garantita dal supporto del chip audio 3D di PS5.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di GT7 e vi ricordiamo che il titolo sarà disponibile dal 4 marzo su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'ultimo gameplay di Gran Turismo 7 con un giro lanciato a Daytona.