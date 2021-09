Gran Turismo 7 esce solo su PS5 o anche su PlayStation 4?

Durante l'ultimo PlayStation Showcase, Gran Turismo 7 è tornato a mostrarsi, insieme ad altre esclusive PlayStation in arrivo nel prossimo futuro, con un breve trailer di gameplay che ha mostrato agli appassionati quali saranno le principali meccaniche e caratteristiche del gioco firmato Polyphony Digital.

Con il nuovo trailer di Gran Turismo 7 il pubblico di appassionati ha avuto modo di intravedere alcune sessioni di gara su circuito, sia con meteo sereno che piovoso, potendo così apprezzare e valutare le caratteristiche grafiche e tecniche del gioco tra modelli di auto, animazioni, effetti e quant'altro, pur tenendo bene a mente che la build mostrata non è quella definitiva. È anche stato possibile dare un primo sguardo a quello che sarà il sistema di personalizzazione delle livree delle numerose auto presenti all'interno del gioco.

L'elemento che ha però catalizzato maggiormente l'attenzione di tutti gli spettatori dello showcase è stato senza ombra di dubbio l'annuncio ufficiale della data di uscita di Gran Turismo 7, fissata per il 4 marzo 2022. E come già rivelato in precedenza, è stato nuovamente confermato che Gran Turismo 7 uscirà anche su PlayStation 4, e non solo in versione PS5. Lo stesso trailer mostra come GT7 arriverà su entrambe le console Sony attualmente in commercio, ed è parte dell'ormai celebre tris di esclusive cross-gen insieme a Horizon Forbidden West di Guerrilla Games e God of War Ragnarok di Sony Santa Monica. Scaldate i motori, presto si tornerà in pista.