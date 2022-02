Gran Turismo 7 esce solo su PS5 o anche su PS4 e PC?

Gran Turismo 7 sta scaldando i motori in vista del suo esordio fissato per il 4 marzo 2022. Il nuovo episodio della storica serie automobilistica di Polyphony Digital promette di riportare i fan del franchise alle origini, chiudendo la parentesi GT Sport ed offrendo un'enorme quantità di contenuti.

Sappiamo con certezza che il settimo capitolo arriverà su PlayStation 5, ma Gran Turismo 7 arriverà anche su PlayStation 4 e PC? Nel primo caso, la risposta è affermativa: GT7 uscirà anche su PS4 contemporaneamente alla versione next-gen, dunque sempre il 4 marzo, offrendo gli stessi contenuti e servizi senza alcuna distinzione in tal senso tra le due edizioni. In questo modo anche coloro che non hanno ancora fatto il salto verso PS5 potranno godersi l'atteso nuovo capitolo della celebre serie racing game nata sulla prima PlayStation nel lontano 1997.

Per quanto riguarda l'altra versione, invece, la questione è diversa: Gran Turismo 7 non è previsto su PC, tuttavia considerate le strategie di Sony, che a distanza di tempo converte i suoi giochi di punta su PC via Steam, non è da escludere che in futuro anche l'ultima fatica di Polyphony Digital possa arrivare anche in versione giocabile con mouse e tastiera. Da vedere però se e quando Sony opterà per questa mossa, dunque l'attesa potrebbe rivelarsi abbastanza lunga.

Ricordiamo che è stato confermato il multiplayer locale in split screen per Gran Turismo 7. Per ulteriori approfondimenti non perdetevi il nostro speciale su Gran Turismo 7, dove abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Kazunori Yamauchi, creatore della serie.