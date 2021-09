Gran Turismo 7, l'esclusiva PlayStation si pone un duplice obiettivo: parla Yamauchi

Nel corso di una lunga intervista concessa a IGN.com, Kazunori Yamauchi, storico producer di Gran Turismo, ha discusso degli obiettivi che il nuovo simulatore di guida automobilistica si pone arrivando su PlayStation 5 e PlayStation 4.

L'intento principale di Gran Turismo 7 - spiega Yamauchi - è tanto di soddisfare i fan storici del franchise, quanto quello di far appassionare nuovi ragazzi al mondo dell'automotive. Il gioco ha le credenziali per raccogliere 25 anni di storia della serie PlayStation, ed al contempo svolgere un ruolo educativo rivolto a chi per la prima volta si avvicina a questo settore.

"Quando lo sviluppo di GT Sport è terminato, avevo detto nelle interviste che volevo che GT7 fosse un titolo che collegasse il passato al presente e al futuro, ed è esattamente ciò di cui tratta GT7", ha esordito Yamauchi.



Gran Turismo è nato in un'epoca in cui i più giovani venivano naturalmente coinvolti nell'ambiente delle auto, mentre oggi sembra che l'interesse si sia sensibilmente affievolito. A questo potrebbe porre rimedio il gioco di Polyphony Digital: "Quando guardi il mondo odierno, tutte le diverse opportunità per la nascita di nuovi appassionati di auto sono state un po' perse nel corso degli anni. Non direi che è l'unico, ma GT è sicuramente uno degli ultimi mezzi con cui può nascere un nuovo appassionato di auto.



Si tratta anche di prendersi cura dei ragazzi che ci giocano per la prima volta e di insegnargli davvero: cos'è il mondo dell'auto? Che cos'è il tuning? Cosa sono queste impostazioni? Quali sono gli elementi coinvolti in una gara? È stata una sfida per Gran Turismo 7 riuscire a trasmettere tutte queste cose diverse, davvero da zero, alla nuova generazione di potenziali appassionati di auto là fuori".

Yamauchi ha inoltre aggiunto che diverse caratteristiche che verranno sviscerate in modo esplicito nel titolo potrebbero risultare superflue e ridondanti per i fan storici, ma si tratta ancora una volta di venire incontro ai nuovi potenziali fan dei motori. Il producer ha infine precisato che tutti gli aspetti del comparto multiplayer apparsi in GT Sport saranno inclusi in questa nuova iterazione.

Gran Turismo 7 uscirà il 4 marzo su PlayStation 5 e PlayStation 4. Polyphony ha confermato che per giocare la Campagna si necessiterà di una connessione a Internet costante. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gran Turismo 7.