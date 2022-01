Gran Turismo 7 sarà l'esclusiva PlayStation più pesante di sempre con 110 GB al lancio

A dare il via alla nuova ondata di esclusive ci penserà Horizon Forbidden West alla fine del mese prossimo, tuttavia non ci vorrà molto prima che arrivi un altro peso massimo: Gran Turismo 7 è atteso su PlayStation 4 e PS5 per il prossimo 4 marzo e tutto sembra essere pronto per il suo debutto.

I nostri colleghi di Twisted Voxel hanno fatto notare che Sony ha aggiornato la pagina del PlayStation Store indicando 110GB come lo spazio minimo richiesto per l'installazione Gran Turismo 7. Si tratta di una dimensione considerevole, che rende il nuovo gioco di Polyphony Digital l'esclusiva first-party PlayStation più grande di sempre nella sua versione di lancio.

Lo store non fa differenza tra edizioni PS4 e PS5, inoltre non è chiaro se nel dato sia inclusa l'eventuale day one patch. Con il passare degli anni e a suon di aggiornamenti Gran Turismo Sport ha raggiunto una dimensione molto simile, pari a circa 108 GB, tuttavia al lancio non superava i 40 GB. Chissà che non sia destinato a lievitare anche Gran Turismo 7...

Al lancio, che ribadiamo essere fissato per il 4 marzo su PS4 e PlayStation 5, in quei 110 GB saranno incluse ben 420 auto e 90 tracciati con meteo dinamico, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT come Daytona International Speedway, High Speed Ring, il Circuito di Tsukuba e Deep Forest Speedway.