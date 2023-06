Gran Turismo 7 si espande: i bolidi dell'Update 1.35 sfrecciano in video

È tempo per la Patch 1.35 di Gran Turismo 7: Polyphony Digital si riaffaccia sulle pagine del PlayStation Blog per mostrare in video e descrivere tutti i contenuti inediti dell'aggiornamento per il Real Driving Simulator su PS4 e PlayStation 5.

Il piatto forte del ricco pacchetto contenutistico confezionato dagli sviluppatori giapponesi è ovviamente rappresentato dai nuovi bolidi che andranno ad ampliare il già enorme garage virtuale di GT7. Con l'update 1.35, l'esclusiva PlayStation accoglie l'hypercar dalle forme uniche Aston Martin Valkyrie del 2021, la Subaru Impreza Sedan WRX STi del 2004 progettata in parallelo con la variante da rally e la Lancer Evolution III GSR del 1995, la versione definitiva della 'Evo' grazie ai miglioramenti all'aerodinamica e al raffreddamento operati dai meccanici Mitsubishi.

Sempre grazie all'aggiornamento 1.35 di GT7 assistiamo all'introduzione di una nuova livrea ANEST IWATA Racing RC F GT3, di due menu extra per GT Café (Subaru WRX e Mitsubishi Lancer Evolution), di sei eventi (da Good Old Days a DRIFT, passando per Marechià e Hooked on America) e di due nuove sezioni fotografiche di GT Scapes (Monterey e Campo di Fiori).

Il rollout dell'aggiornamento 1.35 di Gran Turismo 7 inizierà ufficialmente alle ore 08:00 italiane di domani, giovedì 29 giugno. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo video e alle immagini che trovate in galleria, non prima però di immergervi nelle atmosfere della serie simulativa firmata da Kazunori Yamauchi con questo approfondimento sulle 10 auto storiche della serie di Gran Turismo.