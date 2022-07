Gran Turismo 7 si espande: Yamauchi mostra la livrea di 3 nuove auto, sapete riconoscerle?

Con il consueto teaser condiviso sui social da Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital mostra la livrea delle auto inedite che entreranno a far parte del già enorme roster di Gran Turismo 7 a partire dal prossimo aggiornamento gratuito che interesserà il kolossal automibilistico su PS4 e PlayStation 5.

Tra le novità dell'update in arrivo per l'ultimo capitolo del Real Driving Simulator targato Sony ci saranno perciò delle tre auto aggiuntive da poter guidare in tutte le attività dell'esperienza singleplayer di GT7 e nelle gare multiplayer (a eccezione degli eventi monomarca e delle competizioni che prevedono delle limitazioni sui modelli utilizzabili).

La silohuette in chiaroscuro che emerge dall'artwork teaser di Yamauchi, come da tradizione, sprona tutti gli appassionati a condividere sui social le proprie teorie e ipotesi sulle auto misteriose che entreranno a far parte del garage virtuale di GT7 tra pochi giorni. Tra i messaggi pubblicati sui social dalla community spiccano i post di chi, giustamente o meno, ritiene di intravedere il profilo sinuoso di una Porsche e di una delle auto più iconiche e rappresentative dell'intera storia di Gran Turismo, ovvero la Nissan Skyline. E voi, quali auto intravedete da queste livree in chiaroscuro?

Nei prossimi giorni il team di Polyphony Digital alzerà ufficialmente il sipario sui contenuti, sulle novità e sulle ottimizzazioni dell'aggiornamento di GT7 in arrivo su PS4 e PlayStation 5; nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Gran Turismo 7.