Gran Turismo 7, al via gli eventi del Gran Turismo World Series: tutti i dettagli

Il Gran Turismo World Series è ormai dietro l'angolo: alla competizione parteciperanno i migliori giocatori di Gran Turismo 7, con alcuni eventi di punta che saranno trasmessi online per la gioia di tutti gli appassionati.

Il primo appuntamento è con il round 1 del World Series. I piloti rappresentanti dei 12 costruttori di punta si contenderanno la Manufacturers Cup in una gara che verrà trasmessa alle 15:00 CEST del 23 luglio. I 16 migliori piloti della Nations Cup 2021 gareggeranno invece il giorno successivo, domenica 24 luglio, alle ore 15:00 CEST.

Le gare proseguiranno il weekend successivo, stavolta con un evento dal vivo. Il World Series Showdown riunirà i migliori piloti del mondo nella spettacolare cornice del Red Bull Hangar-7 di Salisburgo, in Austria. Il primo appuntamento dal vivo di Gran Turismo dopo il World Tour di Sydney del 2020 sarà trasmesso in diretta: 12 squadre di tre piloti ciascuna si affronteranno alle 21:00 CEST di sabato 30 luglio nella Manufacturers Cup, mentre i 32 piloti in lizza per la Nations Cup scenderanno in pista alle 21:00 CEST di domenica 31 luglio.

Sul fronte della Nations Cup, le stelle della stagione 2021 affronteranno a Salisburgo i piloti più veloci della prima stagione online di questa edizione. La posta in gioco è altissima, dato che i piloti si contenderanno un posto ai prossimi due World Series e alle finali mondiali di novembre, che si disputeranno a Monaco. L’uomo da battere sarà l’italiano Valerio Gallo, campione dell’edizione 2021. Per ulteriori dettagli potete visitare il sito ufficiale di Gran Turismo.