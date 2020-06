Gran Turismo 7 all'evento PS5: teaser da un Insider

Dopo il rinvio dell'evento deciso da Sony in segno di supporto delle rivendicazioni del movimento Black Lives Matter negli USA, l'appuntamento digitale con la prima presentazione della line-up PlayStation 5 è ormai imminente.

La trasmissione prenderà infatti il via alle ore 22:00 della giornata di giovedì 11 giugno: a circa ventiquattr'ore di distanza dall'accensione dei motori, non sorprende eccessivamente l'emergere in rete di numerose indiscrezioni legate ai possibili annunci in serbo in casa sony. Tra questi ultimi, diversi rumor accreditano anche il reveal di Gran Turismo 7 per PlayStation 5.

Ad aver acceso la curiosità del pubblico è in particolare l'avvistamento di tre marchi registrati legati proprio a Gran Turismo, la cui registrazione è datata 4 giugno, la data originariamente scelta dal colosso videoludico per la propria presentazione streaming. Ora, a rilanciare l'eventualità è il noto Insider attivo su Twitter come Tidux. Il cinguettio che trovate in calce a questa news sembra infatti non lasciare molto spazio all'immaginazione nel suggerire un possibile Gran Turismo 7 in dirittura di arrivo su PlayStation 5.



Ovviamente, al momento non vi è nulla di confermato e al pubblico non resta altro da fare che attendere la serata di giovedì 11 giugno: la Redazione di Everyeye seguirà in diretta l'evento PS5, con una maratona che prenderà il via dalle ore 14:00.