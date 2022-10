Gran Turismo 7 si evolve: il nuovo video svela le sorprese in arrivo con l'Update 1.25

Dalle pagine del PlayStation Blog, il team di Polyphony Digital illustra le novità in arrivo con l'Update 1.25 di Gran Turismo 7, un aggiornamento che porterà in dote diverse migliorie, aggiunte e ottimizzazioni all'esperienza di gioco offerta dal Real Driving Simulator su PS4 e PlayStation 5.

La nuova patch confezionata dalla software house giapponese diretta da Kazunori Yamauchi amplierà il garage virtuale di GT7 per fare spazio a 4 nuovi bolidi da utilizzare in tutte le modalità singleplayer e multiplayer del titolo (eccezion fatta per le gare con limitazioni come gli eventi monomarca).

L'Update 1.25 porterà in dote la Nissan GT-R NISMO GT3 del '18, la Maserati Merak SS dell'80, la Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) del '73 e la Mazda Roadster NR-A (ND) del 2022. In aggiunta a questi nuovi bolidi ci saranno poi gli immancabili interventi di ottimizzazione che accompagnano ogni aggiornamento di GT7, con migliorie alle prestazioni e la chiusura dei bug e dei glitch segnalati dagli appassionati.

Il rollout dell'Update 1.25 è previsto per le ore 08:00 italiane di domani, giovedì 20 ottobre. Insieme alle quattro auto e alle ottimizzazioni promesse da Polyphony Digital ci saranno anche due nuovi scenari per la Photo Mode, ovvero"Autumn Leaves" nella Nishiazuma Sky Valley a Fukushima (Giappone) e "Whitby" nello Yorkshire del Regno Unito.