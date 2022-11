Gran Turismo 7 festeggia i 25 anni alle finali mondiali GT a Monaco: tutti i dettagli

Oltre che col nuovo update gratuito di GT7 che introdurrà almeno tre nuove auto all'interno del racing game, Sony e Polyphony Digital celebrano il 25esimo anniversario di Gran Turismo annunciato quattro giorni di finali GT al Le Sporting Monte Carlo, cornice delle prime finali mondiali del 2018 e 2019.

A Monaco si riuniranno, dal 24 al 27 novembre, 56 tra i piloti di Gran Turismo più veloci del mondo, provenienti da 19 paesi, che si daranno battaglia in tre diversi campionati.

A inaugurare l’evento sarà la Toyota Gazoo Racing GT Cup, il cui titolo sarà conteso da 24 piloti. La gara sarà trasmessa in diretta dalle 17:00 (ora locale) di giovedì 24 novembre. Venerdì 25 novembre scenderanno sul tracciato virtuale 30 piloti per le finali regionali della Nations Cup. La gara, trasmessa in diretta anch’essa alle 17:00 (ora locale), decreterà i campioni delle regioni Asia-Oceania, EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e America, nonché i 12 piloti che avanzeranno alla prestigiosa finale della Nations Cup di domenica 27 novembre dalle 17:00 (ora locale). Tra i due eventi della Nations Cup si inserisce la Manufacturers Cup, che si svolgerà sabato 26 novembre (anche in questo caso, alle ore 17:00!). La Manufacturers Cup mette di fronte 12 squadre formate da tre piloti ciascuna, in rappresentanza dei costruttori di punta partner di Gran Turismo.

I festeggiamenti del mondo delle corse e di Gran Turismo non sono riservati ai soli fortunati che interverranno a Monaco. La mappa del mondo sarà aggiornata per mostrare quattro banner nella parte superiore destra: World Series, Campagna bonus, Campagna spettatori, 25° anniversario di Gran Turismo. Con questi potrete partecipare a quiz (qui trovate gli orari in cui è possibile rispondere), fare i vostri pronostici sulla competizione mondiale e prendere parte a speciali gare con cui vincere punti in palio. Inoltre, per un periodo di tempo limitato (dal 24 novembre al 5 dicembre), ci saranno ricompense aumentate per ogni corsa nella modalità Sport, e tra il 24 novembre e il 3 dicembre saranno distribuite alcune delle speciali livree delle finali mondiali del GT World Series.

Durante la trasmissione delle finali interverrà l'ambasciatore di Gran Turismo Sir Lewis Hamilton, che offirà parole di incoraggiamento per i piloti. Verrà inoltre mostrata un’altra possibilità di constatare i progressi di GT Sophy in una nuova gara tra l’IA e i piloti, e durante lo streaming della Nations Cup di domenica sarà presentata una nuova Vision Gran Turismo, in collaborazione con Ferrari.

Tutti gli streaming in diretta saranno visibili ogni giorno, sul canale YouTube di Gran Turismo, dalle 17:00 (ora locale): Giovedì 24 novembre – Toyota Gazoo Racing GT Cup; Venerdì 25 novembre – Finali regionali Nations Cup; Sabato 26 novembre – Finali Manufacturers Cup; Domenica 27 novembre – Finale Nations Cup.