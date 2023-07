Gran Turismo 7 ed il garage infinito: altre 4 auto in arrivo con il nuovo update

Polyphony Digital continua a supportare con encomiabile costanza il suo Gran Turismo 7, che si prepara a ricevere un ulteriore update a brevissimo. E dopo i nuovi bolidi della patch 1.3 di Gran Turismo 7, è tempo per il garage dell'apprezzato racing game per PS5 e PS4 di espandersi ulteriormente.

Attraverso un messaggio su Twitter, il director Kazunori Yamauchi in persona rivela che a partire dal prossimo 7 agosto sarà disponibile il nuovo aggiornamento per il più recente episodio di Gran Turismo, che porterà in dote ulteriori 4 nuove vetture per il gioco: nello specifico verranno incluse la Toyota GR Corolla Morizo Edition, la Maserati MC20, la Chevrolet Corvette e la Toyota Hiace. Non è da escludere inoltre che con la nuova patch arrivino ulteriori possibili novità all'interno di Gran Turismo 7, sebbene per adesso non ci siano dettagli in merito.

Va tuttavia fatta una precisazione in merito alla Toyota GR Corolla Morizon Edition: quest'automobile non sarà subito disponibile all'acquisto attraverso il consueto Brand Central, bensì si otterrà partecipando al 2023 Toyota Gazoo Racing GT Cup accessibile nello Sport Mode. Chiunque prenderà parte alla competizione verrà ricompensato con il nuovo bolide entro il 27 agosto 2023.

Nel frattempo è stata rinviata l'uscita del film di Gran Turismo: Sony ha posticipato la pellicola negli Stati Uniti al 25 agosto, due settimane dopo l'originale data dell'11 agosto.