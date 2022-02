Gran Turismo 7, ci stiamo giocando: data e orario della recensione

Archiviamo il lancio di Horizon Forbidden West, è ora di focalizzarci sulla prossima grande esclusiva di casa PlayStation: a dodici giorni dal debutto ufficiale fissato per il 4 marzo marzo, siamo lieti di annunciarvi che abbiamo appena ricevuto la copia review si Gran Turismo 7!

Oggi abbiamo finalmente cominciato a giocare a Gran Turismo 7, nuova attesa opera di Kazunori Yamauchi e dei ragazzi di Polyhony Digital, che promette di portare il realismo della serie verso nuovi livelli. In questi giorni esploreremo a fondo tutte le componenti della produzione, dal parco auto (che conta oltre 400 veicoli) ai tracciati (97 configurazioni in 34 differenti location), fino ad arrivare al meteo dinamico e alle due modalità grafiche per PlayStation 5. Riserveremo grande attenzione anche alle novità assolute della produzione, tra le quali spicca la nuovissima Modalità GT Café.

Emetteremo il nostro giudizio nella recensione di Gran Turismo 7 che verrà pubblicata sulle pagine di Everyeye alle ore 12:01 di mercoledì 2 marzo, esattamente due giorni prima del lancio fissato in contemporanea su PlayStation 4 e PS5.