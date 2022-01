Gran Turismo 7 si può giocare in single player?

Gran Turismo si prepara a fare il suo atteso ritorno su PlayStation 5 e PS4 il prossimo 4 marzo 2022 con il settimo episodio principale. La prossima opera di Polyphony Digital punta a riportare il brand in cima ai giochi di corse simulativi, dimostrandosi anche ricchissimo di contenuti. Ma Gran Turismo 7 si potrà giocare in single player?

A differenze della precedente iterazione del brand, Gran Turismo Sport, pensata principalmente per il multiplayer competitivo online, GT7 compie un ritorno al passato rivelandosi più vicino ai vecchi episodi della serie. Dunque sì, Gran Turismo 7 può essere giocato in single player e, anzi, proprio come i predecessori prevede una modalità Carriera pensata appositamente per i giocatori solitari. Non mancheranno comunque le sfide in rete con utenti sparsi in tutto il mondo.

Ciò detto, è bene sottolineare che la campagna di Gran Turismo 7 richiede una connessione online obbligatoria per essere giocata. Se non si è connessi alla rete, la larga maggioranza dei contenuti del nuovo racing game simulativo sarà inaccessibile, compresa per l'appunto la componente single player. Ciò farà inevitabilmente storcere il naso a più di un appassionato, sebbene comunque il confermato ritorno della GT World Map lascia presagire una campagna molto massiccia in termini di sfide e contenuti.

In attesa di mettere le mani sopra il gioco, la nostra anteprima di Gran Turismo 7 riassume nel dettaglio quanto noto finora sull'attesa esclusiva PlayStation.