Gran Turismo 7: i giocatori contro le microtransazioni guadagnano crediti senza giocare

Gran Turismo 7 è al centro di un'ondata di polemiche e malcontento, sia a causa dei server rimasti inattivi per 30 ore, sia per la politica adottata da Polyphony Digital con le microtransazioni, giudicate da molti troppo dispendiose.

Come forma di protesta contro le microtransazioni di Gran Turismo 7, alcuni giocatori stanno sfruttando un sotterfugio con cui è possibile guadagnare milioni di crediti in-game senza neanche dover utilizzare il controller.

Pubblicato per la prima volta sul forum PSNProfiles dall'utente Septomor, lo script, che attualmente è compatibile solo con Windows tramite l'esecuzione dell'app PlayStation Remote Play, inserisce ripetutamente gli input nel gioco in modo che il giocatore esegua in maniera automatizzata molteplici giri dello stesso tracciato. Tramite questo metodo è possibile completare più e più volte le competizioni, al termine delle quali viene riscossa una somma in valuta virtuale.

Un utente che afferma di aver utilizzato l'exploit ha confermato che lo script gli sta generando "15 milioni di crediti al giorno" che, se acquistati dal controverso negozio di microtransazioni di Gran Turismo 7, costerebbero circa 120 dollari. Al momento né Sony né Polyphony hanno commentato la vicenda, e staremo a vedere se ci saranno interventi ufficiali nelle prossime ore.

Le polemiche che hanno accompagnato le settimane di lancio del gioco hanno fatto sì che Gran Turismo 7 abbia l'user score più basso di sempre per un'esclusiva PlayStation.