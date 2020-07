Gran Turismo 7 sarà uno dei giochi di lancio di PS5?

Sebbene la finestra di lancio di PlayStation 5, la console di prossima generazione targata Sony, sia ormai noto a tutti, è ancora poco chiaro quali saranno i titoli che accompagneranno la macchina da gioco sugli scaffali dei negozi al di fuori di Marvel's Spider-Man Miles Morales. Sembra però che tra i giochi di lancio vi sia anche Gran Turismo 7.

A lanciare questa voce di corridoio è un rivenditore francese, il quale ha aperto le prenotazioni del racing game di Poliphony Digital per il prossimo dicembre 2020. Se ciò fosse vero, potrebbe quindi essere molto probabile che il gioco faccia parte della line up di lancio di PlayStation 5 e che i lavori sul titolo siano in una fase molto avanzata. Il team di sviluppo è noto per la sua scarsa velocità nel produrre nuovi giochi ma, secondo alcuni appassionati, questo GT7 potrebbe riutilizzare alcuni asset di Gran Turismo Sport, ai quali sono stati apportati sensibili miglioramenti tecnici oltre all'aggiunta di una modalità storia.

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Sony, magari in occasione di un nuovo evento in streaming dedicato ai titoli già annunciati e a quelli ancora da svelare, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sfrutterà appieno l'hwardare di PlayStation 5.