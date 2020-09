Gran Turismo 7 girerà alla risoluzione 4K e avrà i 60fps come obiettivo

Sony sta dando una rinfrescata alle pagine dedicate ai giochi PS5 sul sito ufficiale di PlayStation. Noi non possiamo far altro che ringraziare, poiché ci sta fornendo nuovi interessanti dettagli sulle esclusive dei suoi Worldwide Studios.

Dopo aver scoperto la risoluzione di Ratchet & Clank Rift Apart, apprendiamo che Gran Turismo 7, oltre a supportare l'HDR (High Dynamic Range) e la tecnologia Ray-Tracing, girerà alla risoluzione 4K su PS5. A differenza di quanto fatto con l'action/platform di Insomniac Games, non è stata menzionata una modalità performance aggiuntiva e non è stato fatto alcun riferimento alla natura dinamica della risoluzione, quindi supponiamo che quel 4K sarà nativo. I fan storici saranno inoltre felici di sapere che, nel pieno rispetto della filosofia della saga, Gran Turismo 7 punterà ad un framerate di 60 frame al secondo.

Come ogni esclusiva che si rispetti, anche il nuovo racing di Polyphony Digital trarrà vantaggio dalle funzionalità distintive di PlayStation 5 e del suo DualSense, con caricamenti rapidissimi e il supporto ai Grilletti Adattivi (si potranno distinguere le vibrazioni dell'ABS), al feedback aptico (saranno percepibili le disconnessioni dell'asfalto) e al Tempest 3D AudioTech (che consente di individuare la posizione precisa degli avversari grazie al suono spaziale). Gran Turismo 7 uscirà in esclusiva su PlayStation 5, ma è ancora privo di una data d'uscita.