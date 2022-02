Gran Turismo 7, da GT Café al Ray Tracing: in pista con le novità dello State of Play!

Come promesso, la serata di mercoledì 2 febbraio 2022 ha ospitato la trasmissione di un ricco PlayStation State of Play interamente dedicato a Gran Turismo 7.

Durante lo show Sony, la nuova creazione a firma di Kazunori Yamauchi si è mostrata a lungo e con dovizia di particolari. Una presentazione dunque densa di contenuti, che la Redazione di Everyeye ha potuto visionare in anteprima, congiuntamente ad un ricco approfondimento introdotto dagli autori di Polyphony Digital.



Nel corso dell'appuntamento, il nostro Giuseppe Carrabba ha potuto osservare in azione moltissime caratteristiche distintive del racing game per PS4 e PS5. A partire dalla nuova modalità GT Café di Gran Turismo 7, sino alle opzioni grafiche e all'implementazione di Audio 3D, Ray Tracing e feature di DualSense, Sony ha definitivamente alzato il sipario sulla nuova nata dei PlayStation Studios. Con l'esclusiva disponibile sul mercato a partire dal prossimo 4 marzo 2022, è dunque tempo di analizzarne le potenzialità.

Per scoprire ogni dettaglio sulla nuova produzione Polyphony Digital, vi invitiamo dunque ad allacciare le cinture e a dedicarvi alla video anteprima di Gran Turismo 7 confezionata dalla Redazione. Come da tradizione, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: pronti a pigiare sull'acceleratore? Buona visione!