Gran Turismo 7: GT World Map, circuiti leggendari e tanto altro negli screenshot su PS5

A rendere ancor più memorabile il PlayStation Showcase andato in onda ieri sera ci ha pensato l'annuncio della data di lancio di Gran Turismo 7 per PS4 e PS5, destinato a vedere la luce il 4 marzo 2022. Sull'onda del nuovo trailer, Polyphony Digital ha anche condiviso tante nuove immagini e informazioni relative alla produzione automobilistica.

Il viaggio fotografico proposto dagli sviluppatori giapponesi guidati da Kazunori Yamauchi è cominciato con la presentazione della GT World Map, dalla quale sarà possibile accedere ad un'offerta ludica che tornerà alle radici della serie, ed è proseguito immediatamente dopo con la schermata principale della campagna, che mostra molte delle destinazioni possibili: da Monza ai circuiti sterrati della Sardegna, fino ad arrivare al Nurburgring in Germania, al Circuit de la Sarthe in Francia, a Spa-Francorschamps in Belgio e a Brands Hatch nel Regno Unito. Uno degli scatti ci mostra anche il "GT Café", che stando agli sviluppatori "aiuterà i giocatori a navigare nel gioco nelle fasi iniziali assistendoli con la loro prima collezione di auto". Non poteva inoltre mancare uno sguardo all'officina "GT Auto", dove sarà possibile cambiare i componenti, lavare l'auto e utilizzare l'editor delle livree.

Polyphony Digital ha inoltre confermato il ritorno di due circuiti leggendari come Trial Mountains e High-Speed Ring, l'implementazione di effetti meteorologi più naturali e realistici, e la presenza della modalità fotografica "Scapes", che trarrà vantaggio dalle tecnologie HDR e ray tracing. Potete ammirare tutti i nuovi screenshot di Gran Turismo 7 catturati su PlayStation 5 in calce a questa notizia.