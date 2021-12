Gran Turismo 7, Horizon, Elden Ring, Uncharted: le nuove uscite PlayStation di inizio 2022

Con un post pubblicato sui social, PlayStation UK ricorda i principali giochi in uscita all'inizio del 2022 sulle piattaforme PlayStation, includendo anche il PC con il lancio di God of War.

Proprio God of War per PC aprirà il 2022 targato PlayStation con uscita prevista per il 14 gennaio, a fine mese sarà poi la volta di Uncharted Legacy of Thieves Collection (in arrivo prima su PS5 e in seguito su PC), a febbraio poi mese ricco con Dying Light 2 Stay Human il 4 febbraio, Sifu l'8 febbraio, Horizon Forbidden West il 18 febbraio e Elden Ring il 25 febbraio. Il terzo mese dell'anno poi spazio a Gran Turismo 7 in uscita il 4 marzo su PS4 e PS5, e questi sono solo i titoli in arrivo nell'arco di 100 giorni.

PlayStation Studios ha già una ricca lineup per il 2022: God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War per PC e Uncharted Legacy of Thieves Collection sono solo alcuni dei giochi in arrivo il prossimo anno dagli studi interni di PlayStation, ma chiaramente non mancheranno altre sorprese dopo un 2021 che ha visto il lancio di produzioni come Ghost of Tsushima Director's Cut, Death Stranding Director's Cut, Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart e Destruction All-Stars per citarne alcuni.