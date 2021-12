Gran Turismo 7 includerà microtransazioni: la conferma dall'ESRB

Dopo l'ultimo video gameplay che ha presentato ufficialmente il Deep Forest Raceway di Gran Turismo 7, arrivano ulteriori dettagli sul racing game di Polyphony Digital.

Attesa su PlayStation 4 e PlayStation 5, l'esclusiva Sony è stata di recente classificata dall'ESRB, che ha svelato un dettaglio interessante. Nella scheda dedicata al titolo, infatti, l'Entertainment Software Rating Board ha incluso riferimenti relativi alla presenza di un sistema di microtransazioni in Gran Turismo 7. Stando a quanto riportato dall'ente, sia su PS4 sia su P55, dunque, il racing game dovrebbe offrire alla community la possibilità di realizzare acquisti in-game.

Al momento, possiamo ipotizzare che questi ultimi possano consentire ai giocatori di sbloccare rapidamente alcune delle vetture presenti nel gioco, ma al momento Polyphony Digital non ha ancora offerto dettagli ufficiali su questo specifico aspetto di Gran Turismo 7. In attesa di saperne di più, ad ogni modo, la previsione di meccaniche di microtransazione sembra se non altro ormai confermata.



In attesa di nuovi dettagli sul gioco per PS4 e PS5, ricordiamo che il racing game cross-gen raggiungerà le console di casa Sony nel corso del 2022. Di recente, il team di sviluppo ha presentato molteplici dettagli sulla modalità Foto di Gran Turismo 7, oltre che sulle possibili personalizzazioni estetiche dei veicoli inclusi nel parco auto digitale.