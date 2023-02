Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi stuzzica i fan su Twitter con un'immagine misteriosa

A pochi giorni dal lancio dell'aggiornamento 1.29 di Gran Turismo 7, il boss di Poliphony Digital, Kazunori Yamauchi, è tornato su Twitter per stuzzicare i fan con un'immagine misteriosa. Cosa si nasconderà dietro l'enigmatico tweet del maestro?

Nel tweet che potete trovare in calce vediamo, nello specifico, la silhouette di 4 auto accompagnate dal messaggio "Grandi aggiornamenti sono in arrivo la prossima settimana. L'aggiornamento della prossima settimana è piuttosto grande". Il buon Kazunori sembra insomma suggerire che il prossimo update del titolo di corse includerà nuovi bolidi gratuiti, sulla cui tipologia sappiamo però ancora poco.

E voi, riuscireste a riconoscere le auto proposte nel tweet semplicemente dalla silhouette? Diteci la vostra nei box commenti qui sotto.

Il prossimo aggiornamento del gioco, per chi non lo sapesse, introdurrà il tanto atteso supporto a PlayStation VR 2, che potrà contare su feature avanzatissime come il tracciamento oculare e il foveated rendering. Questa nuova versione di Gran Tuismo 7, lo rivela il boss di Poliphony Digital, non presenterà alcuna differenza contenutistica rispetto a quella standard; il prossimo aggiornamento andrà quindi ad arricchire l'offerta del noto titolo di corse, disponibile attualmente su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Yamauchi, tra l'altro, ha colto la palla al balzo per svelare alcune curiosità su Gran Turismo 7 nel corso di una recente intervista. Stando alle sue parole, creare un'auto per il gioco richiederebbe ben 270 giorni di lavoro. L'avreste mai detto?