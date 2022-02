Gran Turismo 7 permetterà di importare i dati di GT Sport, ma non tutti quanti

Nel giorno in cui hanno annunciato la sofisticata IA Gran Turismo Sophy, che punta a rivoluzionare l'esperienza nei giochi di guida, i ragazzi di Polyphony Digital hanno anche spiegato come funzionerà il trasferimento dei dati da GT Sport al nuovo Gran Turismo 7.

Molti dei dati che i piloti virtuali hanno acquisito nel corso della loro progressione in Gran Turismo Sport verranno automaticamente importati in Gran Turismo 7. "Con il lancio di GT7 fissato per il 4 marzo 2022, trasferiremo i dati di Gran Turismo Sport nei nuovi server", spiega Polyphony Digital sul sito ufficiale. "Grazie a questo trasferimento, i giocatori potranno cominciare a giocare a Gran Turismo 7 con le statistiche e i dati accumulati in Gran Turismo Sport".

Il trasferimento coinvolgerà il Driver Rating (DR), lo Sportmanship Rating (SR), le livree (auto, caschi e tute) e le decalcomanie. Non verranno invece trasferiti i contenuti relativi alla modalità Scapes, le foto scattate in gara e i replay. Il trasferimento comincerà automaticamente il 15 febbraio 2022 e proseguirà nelle settimane successive a intervalli regolari. Il team di Kazunori Yamauchi avverte che potrebbero verificarsi dei ritardi e che alcuni giocatori potrebbero essere costretti ad attendere più del previsto prima che i loro vecchi dati appaiano nel nuovo gioco. Maggiori dettagli sul processo di trasferimento possono essere trovati a questo indirizzo.

Gran Turismo 7 verrà pubblicato su PlayStation 4 e PS5 il 4 marzo 2022. Avete già consultato la lista completa con le auto inedite di Gran Turismo 7?