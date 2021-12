Gran Turismo 7: il meteo dinamico in azione sullo storico Circuito di Tsukuba

Non si può certo dire che Polyphony Digital non ci stia aiutando a sopportare l'attesa per l'uscita di Gran Turismo 7, che non avverrà prima del marzo del prossimo anno.

Dopo averci deliziato con un filmato che ha messo in mostra le caratteristiche distintive della versione PS5 di Gran Turismo 7, lo studio di sviluppo di Kōtō ci regala tre istantanee in cui risaltano le prodezze del sistema di meteo dinamico implementato dalla simulazione di guida. Nello specifico, possiamo osservare il leggendario Circuito di Tsukuba con differenti condizioni atmosferiche: prima completamente bagnato sotto un cielo annuvolato, poi con un meteo in via di miglioramento e qualche pozza d'acqua fuori traiettoria, e infine con tempo sereno e una carreggiata completamente asciutta. Trovate le tre immagini in calce a questa notizia, cosa ne pensate della resa del meteo?

Il Circuito di Tsukuba, ricordiamo, è stato introdotto per la prima volta in Gran Turismo 4, dopodiché è apparso in tutti gli episodi della serie, compreso Gran Turismo per PSP, fino a GT Sport, nel quale è stato aggiunto attraverso un aggiornamento post-lancio nel marzo del 2018. In Gran Turismo 7 sarà disponibile fin dal day-one, che ricordiamo essere previsto per il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PS5.