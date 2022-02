Gran Turismo 7 miglior prezzo: le offerte per risparmiare sul nuovo gioco PS4 e PS5

Gran Turismo 7 è disponibile dal 4 marzo 2022, ma quali sono le migliori offerte per comprare la nuova esclusiva PS4 e PS5 al prezzo più basso del mercato prima del lancio? Ecco le promozioni che vi consigliamo per risparmiare su Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 migliori offerte

Iniziamo con Amazon, il celebre rivenditoreacquistando Gran Turismo 7 Standard Edition per PS4 o PS5, ecco i link diretti per l'acquisto.



Tutto quello che dovrete fare è semplicemente acquistare una delle due versioni del gioco, al resto provvederà Amazon, fornendovi un codice che vi permetterà di aggiungere 20 euro di credito al vostro portafoglio sul PlayStation Store e questo senza costi aggiuntivi rispetto al normale prezzo del gioco. Prenotando il gioco su Amazon riceverete anche i seguenti contenuti bonus: 100.000 crediti e pacchetto con le auto Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model, Porsche 917 Living Legend e Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S).



Se volete spendere meno potete comprare Gran Turismo 7 a 57.50 euro su eBay da rivenditore premium con oltre 2.900 feedback sulla piattaforma. Questo è il prezzo più basso in assoluto per Gran Turismo 7 nel momento in cui scriviamo, ricordatevi però che in questo caso non riceverete i 20 euro di credito PlayStation Store gratis.