Gran Turismo 7: un milione di crediti gratis, come riscattare il bonus

Polyphony Digital regala un milione di crediti gratis per Gran Turismo 7, ma come fare per ottenere il bonus? I crediti sono disponibili per tutti o ci sono delle limitazioni? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Per ottenere un milione di crediti gratis in Gran Turismo 7 dovrete solamente accedere al gioco entro il 25 aprile, il pacchetto con i crediti verrà aggiunto automaticamente al vostro account senza bisogno di fare nulla, ci sono però dei requisiti che Sony specifica molto chiaramente:

"È necessario possedere una copia digitale o fisica di GT7 per PS4 o PS5 prima di venerdì 25 marzo e accedere a Gran Turismo 7 tra venerdì 25 marzo alle 8:00am GMT e lunedì 25 aprile alle 8:00am GMT per ricevere il pacchetto di crediti gratuito."

Chiunque abbia acquistato Gran Turismo 7 per PS4 o PS5 prima del 25 marzo e/o acceda al gioco tra il 25 marzo e il 25 aprile riceverà dunque il pacchetto gratis con un milione di crediti da spendere in-game per acquistare nuove vetture. Si tratta di una ricompensa per scusarsi con i giocatori dei down dei server di Gran Turismo 7 a metà marzo, l'infrastruttura online è rimasta inaccessibile per quasi trenta ore causando problemi e disservizi alla community.