Gran Turismo 7: misteriosa Beta compare sul PS Store, ma non è rivolta ai giocatori

Dopo aver visto le magie del feedback aptico in Gran Turismo 7 per PS5, aumenta il desiderio di molti fan di provare al più presto la prossima produzione automobilistica di Polyphony Digital, attesa su PS5 e PS4 per il 4 marzo 2022.

E qualcosa sembrava muoversi in tal senso, considerato che sul PlayStation Store è comparsa una Beta per il racing game dallo strano nome in codice "Chess". A riferirlo su Twitter è PlayStation Game Size, fonte in genere molto attendibile quando si tratta dei giochi in arrivo sulle console di casa Sony, in particolare per quanto riguarda le dimensioni delle installazioni. Ma è bene frenare subito gli entusiasmi: a quanto pare la misteriosa Beta sarebbe pensata esclusivamente per gli sviluppatori, senza nessun tipo di accesso al pubblico.

Non è tuttavia chiaro come PlayStation Game Size sia riuscito a collegare "Chess" a una possibile Beta di GT7 per gli sviluppatori, in ogni caso l'unica certezza è che nessuna versione di prova per i giocatori arriverà a stretto giro. Ciò ovviamente non esclude che Polyphony Digital stia preparando una Beta ad hoc per il suo gioco, da lanciare magari a pochi passi dal debutto del prodotto completo sugli scaffali fisici e digitali. Passando invece alle certezze, è confermato che Gran Turismo 7 avrà oltre 400 auto, con anche la presenza di vetture tra le più iconiche mai realizzate al mondo.