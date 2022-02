Gran Turismo 7: la modalità B-Spec arriverà con l'IA Sophy? Parla Kazunori Yamauchi

Gran Turismo sta tenendo molto alte le attenzioni degli appassionati di corse simulative: non solo il settimo capitolo farà il suo esordio il 4 marzo 2022 su PS5 e PS4, ma Sony ha anche svelato Gran Turismo Sophy, l'avanzatissima IA che porterà ad un realismo mai visto prima nei giochi di corse una volta pronta.

Polyphony Digital ha confermato che Sophy verrà implementata all'interno di Gran Turismo 7 nel prossimo futuro. E non solo: ad accompagnarla potrebbe esserci la modalità B-Spec, un classico della serie presente sin da Gran Turismo 4 ma fino ad ora non confermata per il nuovo episodio. A rivelarlo è stato Kazunori Yamauchi in persona durante un'intervista con il portale GT Planet.

"Sophy apparirà probabilmente davanti ai giocatori in tre modi diversi: come un'insegnante che dirà ai giocatori come si guida, come uno studente che imparerà dai giocatori cos'è la sportività, e come un'amica da affrontare in gara. E non escludo una modalità B-Spec, dove il giocatore è il direttore di gara mentre Sophy è il pilota", afferma il creatore di Gran Turismo lasciando intendere sempre di più come i futuri aggiornamenti di GT7 potrebbero essere molto ricchi e sorprendenti per tutti i fan.

Ovviamente è ancora presto per capire se e quando la B-Spec farà il suo esordio assieme, appunto, alla sofisticata IA, ma il fatto che tali parole provengano da Yamauchi fa ben sperare per la corsa sul lungo termine di Gran Turismo 7. Non perdetevi intanto il video di Gran Turismo 7 dove realtà e videogioco vengono messi a confronto, stupendo per l'enorme realismo raggiunto dal franchise.